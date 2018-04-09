На Ставрополье приостановили работу 11 торговых центров после проверок

СТАВРОПОЛЬ , 9 апреля. / ТАСС /. Судебные приставы приостановили работу 11 торговых центров в Ставропольском крае после проверок на соблюдение правил противопожарной безопасности, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора края. Администрации зданий занимаются устранением нарушений.

"В настоящее время приостановлена деятельность двух торговых центров в Ставрополе, четырех — в Пятигорске , трех — в Благодарном и двух — в Буденновске . Возбуждено 90 дел об административных правонарушениях. Проверочные мероприятия продолжаются", — уточняется в сообщении.

В краевой столице до решения суда приостановлена работа крупнейшего торгового центра города. ТЦ «Космос» находится в крупном развивающемся микрорайоне, здание построено «с нуля», его площадь превышает 20 тыс. квадратных метров, на третьем этаже находится многозальный кинотеатр, его площадь — порядка 4 тыс. квадратных метров.

"Прошла оперативная внезапная проверка, нам выдано постановление, где отражены все замечания. Время на устранение дано до 12 апреля [на эту дату назначено заседание суда]. Надеемся, что уже в ближайшие дни пригласим комиссию для повторной проверки. Были вопросы по сигнализации, в каких-то магазинах не хватало датчиков [дыма], эту работу уже завершаем", — сообщили ТАСС в администрации торгового центра.

Помимо торгово-развлекательных комплексов на Ставрополье идет проверка детских досуговых центров, учреждений культуры, спортивных сооружений. Проверили уже 448 объектов из запланированных 493. Обнаружили свыше 800 нарушений, в числе которых захламленные горючими материалами эвакуационные выходы, отсутствие установок автоматического пожаротушения, недочеты в работе пожарных сигнализаций.