На столичных природных территориях ввели противопожарный режим

Сотрудники ГПБУ «Мосприрода» совместно с полицейскими ежедневно патрулирует особо охраняемые природные территории мониторинга пожароопасной обстановки.

— С апреля государственные инспекторы в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях, патрулирующие природные территории, переходят на усиленный режим, связанный с высокой пожароопасной обстановкой, — сообщили в пресс-службе столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды.