На столичных природных территориях ввели противопожарный режим 

Сотрудники ГПБУ «Мосприрода» совместно с полицейскими ежедневно патрулирует особо охраняемые природные территории мониторинга пожароопасной обстановки.
— С апреля государственные инспекторы в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях, патрулирующие природные территории, переходят на усиленный режим, связанный с высокой пожароопасной обстановкой, — сообщили в пресс-службе столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Особое внимание уделяется пустырям с сухой травой, пикниковым точкам и местам массового отдыха людей. При этом стоит помнить, что разведение костров на природных и озелененных территориях, особо охраняемых зеленых территориях Москвы карается штрафом в размере от 3 000 до 200 тысяч рублей.