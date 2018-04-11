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Возгорание в поселении Вороновское Новой Москвы потушено
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Возгорание в поселении Вороновское Новой Москвы потушено 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Ранее площадь пожара составляла около 200 квадратных метров.
Спасатели в среду, 11 апреля, ликвидировали пожар, случившийся в Троицком административном округе. Возгорание произошло в деревне Голохвастово.
— Потушен пожар, возникший в поселении Вороновское в четырех нежилых деревянных частных строениях, — уточнили агентству городских новостей «Москва» в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Согласно заявлению представителей подразделения, им сведений о пострадавших не поступало.
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