Возгорание в поселении Вороновское Новой Москвы потушено

Ранее площадь пожара составляла около 200 квадратных метров.

Спасатели в среду, 11 апреля, ликвидировали пожар, случившийся в Троицком административном округе. Возгорание произошло в деревне Голохвастово.

Согласно заявлению представителей подразделения, им сведений о пострадавших не поступало.

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