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В центре Воронежа произошел пожар в салоне красоты
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В центре Воронежа произошел пожар в салоне красоты 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
18 пожарных на шести машинах прибыли на Студенческую улицу по сообщению о пожаре в салоне красоты.
С огнем справились спустя десять минут после тревожного сигнала на пульт МЧС. Благодаря оперативности спасателей, в салоне оказалась поврежденной только вентиляция на площади один квадратный метр.
О пострадавших не сообщается. Что стало причиной возгорания, выяснят специалисты.
Минувшей ночью в селе Николо-Варваринка в Бобровском районе произошел куда более серьезный пожар. В жилом доме горели две комнаты и коридор в жилом доме. Обрушилась часть кровли. К счастью, в пожаре никто не пострадал.
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