В центре Воронежа произошел пожар в салоне красоты

18 пожарных на шести машинах прибыли на Студенческую улицу по сообщению о пожаре в салоне красоты.

С огнем справились спустя десять минут после тревожного сигнала на пульт МЧС . Благодаря оперативности спасателей, в салоне оказалась поврежденной только вентиляция на площади один квадратный метр.

О пострадавших не сообщается. Что стало причиной возгорания, выяснят специалисты.

Минувшей ночью в селе Николо-Варваринка в Бобровском районе произошел куда более серьезный пожар. В жилом доме горели две комнаты и коридор в жилом доме. Обрушилась часть кровли. К счастью, в пожаре никто не пострадал.