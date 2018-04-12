Власти Кузбасса предложили помощь затравленной после пожара в ТРК девочке

Артур Чепкасов. Специалисты готовы помочь дочери спасателя, которую затравили в школе за то, что она выжила при пожаре в ТРК «Зимняя вишня»; однако городские власти не получали жалоб по этой ситуации, сообщил начальник департамента образования и науки Кемеровской области

Чепкасов заявил, что «в департамент не поступало жалоб по данной ситуации», однако «если законные представители ребенка пожелают обратиться за помощью к властям, мы готовы с ними встретиться в любое время», передает РИА «Новости»

«У нас достаточно квалифицированных, опытных специалистов, психологов соответствующей квалификации для оказания необходимой помощи всем детям, их родителям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации в результате пожара в «Зимней вишне», — добавил он.

Начальник департамента сказал также, что всем, кто обратился к ним по любым сложным вопросам, помощь уже оказывается.

Ранее сообщалось, что в Кемерово дети затравили дочь сотрудника МЧС , спасшуюся во время пожара в ТРК «Зимняя вишня»; одноклассники унижают девочку за то, что она осталась жива, когда другие погибли, а также обвиняют в гибели людей ее отца и других спасателей.

В результате пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека.

В конце марта по делу о пожаре в ТРК «Зимняя вишня» в администрации Кемерово начались следственные действия. Было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями экс-начальнице инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой.

В апреле СК изъял документы в кемеровском ГУ МЧС, местных органах власти и контролирующих органах в рамках расследования уголовного дела о пожаре в ТРК «Зимняя вишня». Уголовное дело о халатности было возбуждено в отношении командира пожарного звена в Кемерово Сергея Генина.