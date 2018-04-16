Собственника «Зимней вишни» уличили в экономии на безопасности

О неисправности системы пожарной безопасности, установленной в кемеровском ТРК «Зимняя вишня», стало известно почти два года назад, но собственник так и не выделил необходимые 7 млн рублей на ее ремонт.

Как сообщают СМИ, директор компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко (находится под арестом) заключил договор на обслуживание системы пожарной сигнализации в «Зимней вишне» с гендиректором ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания–собственник центра) Юлией Богдановой в июле 2016 года. Установкой и монтажом системы в 2013 году в ТРЦ занималось томское ООО «Альфа», которое до 2016 года ее и обслуживало.

После смены обслуживающей противопожарную систему компании была проведена проверка, в ходе которой выявили многочисленные недостатки, допущенные еще при установке оборудования, о чем Полозиненко известил Богданову.

Для исправления всех недостатков тогда тогда требовалось 7 млн рублей, которые собственник так и не выделил. При дальнейшей эксплуатации системы все неполадки фиксировались в журнале и устранялись (если верить записям) в течение трех часов. При этом о каждом таком случае сообщалось собственнику.