СК опубликовал подробности расследования пожара в «Зимней вишне» 

В субботу Следственный комитет обнародовал подробности расследования пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово.
По данным ведомства, один из погибших, владевший навыками противопожарной подготовки, принял решение не покидать кинотеатр, где в итоге погибло много людей; находящиеся там закрыли все двери и заткнули одеждой щели, чтобы в зал не попадал дым.
Также выяснилось, что двери запасного выхода из этого кинозала были стянуты тросом, похожим на велосипедный. На нем висел замок, сообщает СК в своем канале в TamTam.
Отмечается, что трос был сорван с дверей, когда мужчины пытались проникнуть в зал кинотеатра во время пожара.
Также были установлены личности высокопоставленных чиновников, которые препятствовали проверке противопожарной безопасности в ТРК.
Кроме того, сообщается, что специалисты экспертного центра МЧС из Санкт-Петербурга закончили работу на месте пожара в торговом центре и приступили к исследованию полученных материалов в спецлабораториях.
Напомним, в конце марта в результате пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека. После этого в России начались массовые проверки ТРК. Выяснилось, что 1,5 тыс. подобных учреждений являются смертельно опасными.