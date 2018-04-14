Ещё
СК опубликовал подробности расследования пожара в «Зимней вишне»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК опубликовал подробности расследования пожара в «Зимней вишне» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В субботу Следственный комитет обнародовал подробности расследования пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово.
По данным ведомства, один из погибших, владевший навыками противопожарной подготовки, принял решение не покидать кинотеатр, где в итоге погибло много людей; находящиеся там закрыли все двери и заткнули одеждой щели, чтобы в зал не попадал дым.
Также выяснилось, что двери запасного выхода из этого кинозала были стянуты тросом, похожим на велосипедный. На нем висел замок, сообщает СК в своем канале в TamTam.
Отмечается, что трос был сорван с дверей, когда мужчины пытались проникнуть в зал кинотеатра во время пожара.
Также были установлены личности высокопоставленных чиновников, которые препятствовали проверке противопожарной безопасности в ТРК.
Кроме того, сообщается, что специалисты экспертного центра МЧС из Санкт-Петербурга закончили работу на месте пожара в торговом центре и приступили к исследованию полученных материалов в спецлабораториях.
Напомним, в конце марта в результате пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека. После этого в России начались массовые проверки ТРК. Выяснилось, что 1,5 тыс. подобных учреждений являются смертельно опасными.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
МЧС вступилось за обвиненного в халатности кемеровского пожарного Загорелся киевский зоопарк В кемеровском бассейне массово отравились дети
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские истребители поднялись в небо Сирии
Путин прокомментировал атаку по Сирии
Захарова отреагировала на ночной удар
CNN: Россия не будет отвечать на удары по Сирии
Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»205
Видео
04:06
Порошенко перешел на личности
Украина В мире
01:02
Экс-вокалист Deep Purple госпитализирован в Минске
Шоу-бизнес
00:27
Идут по проводам: Украина требует денег за Крым
Компании Статьи
07:55
Российские истребители поднялись в небо Сирии
Оружие Армия
01:24
CNN: Россия не будет отвечать на удары по Сирии
Политика Армия
00:40
В Москве задумались о поставках С-300 в Сирию
Армия Оружие
01:24
Путин прокомментировал атаку по Сирии
Политика
00:51
Захарова отреагировала на ночной удар
Политика В мире
05:28
Франция подтвердила вину Сирии докладом
Ближний Восток В мире
00:37
Появилось видео ракетного удара по Сирии
Происшествия Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение