Два этажа ТРК «Зимняя вишня» могли достроить самовольно, заявил в ходе заседания в Совфеде министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.
«Предварительная информация о трагедии в Кемерово свидетельствует о том, что верхние два этажа были просто самовольно достроены, то есть это был самострой. Почему не было реакции контролирующих органов на самострой — это уже вопрос к ведомствам, которые занимаются контролирующей деятельностью», — передает РИА «Новости» слова министра.
Мень отметил, что регулирование вопросов безопасности обеспечивается целым рядом сводов правил, а их восемь, а требования к эвакуации четко регламентированы. «Контрольными функциями наделены Ростехнадзор и региональные службы стройнадзора, которые подчиняются непосредственно губернатору», — сказал Мень. Напомним, в результате пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека. После этого СК изъял документы в кемеровском ГУ МЧС, местных органах власти и контролирующих органах в рамках расследования уголовного дела о пожаре.