Чайка назвал виновных в бездействии при проверке ТРК «Зимняя вишня»

Контролирующие органы не выполнили свои обязанности по контролю за состоянием ТРК «Зимняя вишня» в Кемерове , сообщил генпрокурор Юрий Чайка

«Трагические события в Кемерове показали, что в погоне за прибылью проигнорированы обязательные требования безопасности, а контролирующие органы, прикрываясь надзорными каникулами, не исполняли свои прямые обязанности», — передает ТАСС заявление Чайки в ходе выступления в Совете Федерации

Генпрокурор подчеркнул, что для недопущения подобных чрезвычайных происшествий законодательством предусмотрен риск-ориентированный подход к проведению проверок.

«На тех объектах, где с учетом присвоенной категории риска имеется высокая вероятность несчастных случаев, причинения вреда здоровью людей, проверки проводить не только разрешено, но и необходимо», — сказал.

Напомним, в результате пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека. После этого СК изъял документы в кемеровском ГУ МЧС , местных органах власти и контролирующих органах в рамках расследования уголовного дела о пожаре.