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Чайка назвал виновных в бездействии при проверке ТРК «Зимняя вишня»
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Чайка назвал виновных в бездействии при проверке ТРК «Зимняя вишня» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Усолье.Инфо
Контролирующие органы не выполнили свои обязанности по контролю за состоянием ТРК «Зимняя вишня» в Кемерове, сообщил генпрокурор Юрий Чайка.
«Трагические события в Кемерове показали, что в погоне за прибылью проигнорированы обязательные требования безопасности, а контролирующие органы, прикрываясь надзорными каникулами, не исполняли свои прямые обязанности», — передает ТАСС заявление Чайки в ходе выступления в Совете Федерации.
Генпрокурор подчеркнул, что для недопущения подобных чрезвычайных происшествий законодательством предусмотрен риск-ориентированный подход к проведению проверок.
«На тех объектах, где с учетом присвоенной категории риска имеется высокая вероятность несчастных случаев, причинения вреда здоровью людей, проверки проводить не только разрешено, но и необходимо», — сказал.
Напомним, в результате пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека. После этого СК изъял документы в кемеровском ГУ МЧС, местных органах власти и контролирующих органах в рамках расследования уголовного дела о пожаре.
Глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев заявил, что все пути эвакуации при пожаре в ТРК «Зимняя вишня» оказались блокированы токсичными продуктами горения.
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