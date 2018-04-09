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«Это очень страшно!» Грузовик загорелся на проспекте Гагарина
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«Это очень страшно!» Грузовик загорелся на проспекте Гагарина
nn.ru
1 час назад
Фото:
nn.ru
Комментарии
— Пожар напротив Лобача, — сообщил читатель NN.RU Кирилл Коняхин.
Другой наш читатель,
Владимир Кириллов
, прислал видео с места событий:
— Это очень страшно, — комментирует оператор. — Она же может взорваться.
Подробности ЧП уточняются.
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