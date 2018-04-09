«Это очень страшно!» Грузовик загорелся на проспекте Гагарина

— Пожар напротив Лобача, — сообщил читатель NN.RU Кирилл Коняхин.

Другой наш читатель, Владимир Кириллов , прислал видео с места событий:

— Это очень страшно, — комментирует оператор. — Она же может взорваться.

Подробности ЧП уточняются.