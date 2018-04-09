«Дети там собираются»: сгоревшее здание на 25-м лесозаводе собираются снести ради безопасности школьников

Судьба сгоревшего 4 апреля дома на улице Победы, 33 вскоре решится. Наиболее вероятный вариант — здание снесут, обгорелые останки уже облюбовали дети. С жалобами на это в администрацию округа обратились и директор школы, и родители.

— Здание стоит на муниципальном участке, долг собственника по арендной плате — уже полмиллиона рублей, не платит в течение двух лет. Чтобы предотвратить угрозу прошу рассмотреть вопрос о сносе здания, ситуация очень похожая, как по Ломоносова, 84, — пояснил на планерке главы администрации Архангельска руководитель Маймаксанского округа Андрей Хиле.

Деревянный дом 1932 года постройки на Ломоносова сгорел в ночь с 17 на 18 февраля. Остатки конструкции представляли угрозу жизни и здоровью горожан, было принято решение снести здание.