Экстремальные итоги праздника: спасатели спасли в горах троих туристов

СИМФЕРОПОЛЬ , 9 апр — РИА Новости Крым . За минувшее воскресенье спасатели помогли в горах троим пешим туристам. Об этом сообщает пресс-служба крымского глава МЧС РФ.

В первый раз помощь понадобилась мужчине на тропе «Чертова лестница» в районе Фороса . Там во время подъема стало плохо 34-летнему туристу.

"По прибытии к месту вызова, спасатели приступили к пешему подъему по тропе к пострадавшему. Вскоре мужчина 1984 года рождения был обнаружен и эвакуирован к машине скорой медицинской помощи, после чего был доставлен в Ялтинскую городскую больницу", — уточняется в сообщении чрезвычайного ведомства.

Позже на пульт крымских спасателей поступило сообщение о женщине, которая сильно подвернула ногу во время подъема на скальном участке в районе села Зеленогорье (расположен в горах между Судаком Алуштой — ред.) и не может самостоятельно продолжить движение.

"По прибытии специалисты спасательного ведомства оперативно приступили к поискам. Пострадавшая в течение 1,5 часа была обнаружена на склоне скользких камней водопада Арпат с признаками перелома правого голеностопа. Спасатели оказали первую помощь женщине 1968 года рождения: на носилках, пострадавшая, жительница Симферополя была эвакуирована спасателями к собственному автомобилю, после чего супруг пострадавшей транспортировал ее в больницу Судака", — сообщает пресс-служба.

А вечером того же дня на горе Мангуп потерялся 31-летний турист. «С помощью голосовой связи был установлена связь с пострадавшим. Спасатели эвакуировали пострадавшего мужчину 1987 года рождения, жителя села Кольчугино Симферопольского района к служебному автомобилю, после чего доставили его к личному автомобилю в селе Хаджи-Сала. В медицинской помощи турист не нуждался», — сказано в пресс-релизе крымского главка МЧС

В чрезвычайном ведомстве напоминают, что перед тем, как отправиться на прогулку в горнолесную местность, необходимо адекватно оценить собственные силы и сложность маршрута. Кроме этого, спасатели рекомендуют не оправляться в горы в одиночку, надевать удобную одежду и проверять состояние заряда мобильного телефона, чтобы в случае ЧС связаться с родственниками или сотрудниками МЧС.