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Благодатный огонь доставили в Самару прямиком из Иерусалима
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Благодатный огонь доставили в Самару прямиком из Иерусалима 

ТРК Губерния 2 часа назад
Сошедший с неба. В ночь с субботы на воскресенье в Самаре встречали самолет с лампадами благодатного огня на борту.
В аэропорт Курумоч христианский символ доставили участники делегации, совершившие паломничество в Иерусалим вместе с фондом Андрея Первозванного.
Около терминала аэропорта собрались православные верующие, чтобы встретить огонь одними из первых. Далее лампады отвезли в Покровский кафедральный собор и передали в другие храмы, где в эту ночь шли службы. Напомним, сошествие благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме означает воскрешение Иисуса Христа. После этого христиане отмечают один из главных праздников — Пасху.
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