Благодатный огонь доставили в Самару прямиком из Иерусалима 

Сошедший с неба. В ночь с субботы на воскресенье в Самаре встречали самолет с лампадами благодатного огня на борту.
В аэропорт Курумоч христианский символ доставили участники делегации, совершившие паломничество в Иерусалим вместе с фондом Андрея Первозванного.
Около терминала аэропорта собрались православные верующие, чтобы встретить огонь одними из первых. Далее лампады отвезли в Покровский кафедральный собор и передали в другие храмы, где в эту ночь шли службы. Напомним, сошествие благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме означает воскрешение Иисуса Христа. После этого христиане отмечают один из главных праздников — Пасху.