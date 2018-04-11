ГЗК отказала инвестору в увеличении площади здания на ул. Большая Полянка

Большая Полянка. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

«ГЗК, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным , на заседании согласилась с нецелесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы в отношении территории по адресу: ул. Большая Полянка, вл. 56, стр. 11 (ЦАО) для реконструкции с увеличением площади. В настоящее время по указанному адресу расположено здание площадью свыше 1,2 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева , инвестор обратился к ГЗК с намерением провести реконструкцию здания с сохранение его фасада и увеличением площади до 4 тыс. 50 кв. м с целью размещения в нем медцентра.

«ГЗК отказала инвестору в реконструкции здания с увеличением площади, так как изменения, которые он планировал внести в объект, могли бы повлечь за собой неудобства для жителей дома, который находится рядом. Кроме того, здание расположено в границах охранной зоны объектов культурного наследия», — отметил К. Тимофеев.