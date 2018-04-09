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20 человек эвакуировано из горящего дома на Бору
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20 человек эвакуировано из горящего дома на Бору 

Vgoroden.ru 2 часа назад
Фото: В городе N
20 человек, в том числе семь детей, эвакуированы из горящего дома на проспекте Ленина на Бору. Никто из них не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожар вспыхнул около 11.40. К моменту прибытия первых подразделений в подъезде наблюдалось сильное задымление. С огнем боролись пять человек, привлекалась одни единица техники.
Пожар был ликвидирован на площади пять квадратных метров, огонь уничтожил имущество в одной из комнат. Причина возгорания в настоящее время устанавливается.
Напомним, мужчина и женщина погибли во время пожара в деревне Слободское.
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