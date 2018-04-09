Сотрудников лесхоза Амурской области заподозрили в халатности в связи с лесными пожарами 

Следователи возбудили уголовное дело по статье «халатность» против сотрудников Шимановского лесхоза, которые проигнорировали информацию об усилении ветра, что привело к восьми новым природным пожарам.
По версии СК, с 29 марта по 2 апреля они продолжали профилактические отжиги на территории района, несмотря на предупреждения.
В настоящее время в Амурской области продолжают действовать восемь природных пожаров, шесть из которых локализировано. Больше всего очагов зарегистрировано на территориях Зейского, Магдагачинского и Шимановского районов, их тушат около 600 спасателей.