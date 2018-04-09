Сотрудников лесхоза Амурской области заподозрили в халатности в связи с лесными пожарами

Следователи возбудили уголовное дело по статье «халатность» против сотрудников Шимановского лесхоза, которые проигнорировали информацию об усилении ветра, что привело к восьми новым природным пожарам.

По версии СК, с 29 марта по 2 апреля они продолжали профилактические отжиги на территории района, несмотря на предупреждения.