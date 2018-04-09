Пожарно-тактические занятия на объектах с массовым пребыванием людей

В апреле месяце текущего года сотрудниками 1 РОНПР Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России по г. Москве совместно с пожарно-спасательными подразделениями проводятся надзорно-профилактические мероприятия и пожарно-тактические занятия на объектах торговых центров, досуговых детских организаций, объектах культуры, спорта, кинотеатрах и других объектах с массовым пребыванием людей.

В ходе надзорно-профилактических мероприятий сотрудниками отдела особое внимание уделяется на наличие и работоспособность систем противопожарной защиты, состоянию путей эвакуации и эвакуационных выходов, противопожарного зонирования, внутреннего противопожарного водопровода, достаточность и исправность первичных средств пожаротушения, работоспособность аварийного освещения и прохождения руководителей и персонала обучению пожарной безопасности.

При проведении пожарно-тактических занятий изучется пожарно-тактическая характеристика объектов (размеры здания, планировка, строительные конструкции, наличие систем противопожарной защиты, состояние, наличие и местонахождение источников наружного противопожарного водоснабжения, а также состояние подъездов и проездов к объекту защиты.

Проводятся практические тренировки, эвакуации людей в случае чрезвычайной ситуации. В ходе имитации срабатывания пожарной сигнализации, персонал организованно проводит эвакуацию посетителей из зданий. Ответственными должностными лицами организовывается встреча пожарных подразделений.

Прибывшие огнеборцы незамедлительно приступают к «тушению» условного пожара. Созданы участки по тушению условного пожара, организовывается работа оперативного штаба. Одновременно с этим, бойцы газодымозащитной службы проводят разведку в «задымленном» помещении, проверяется наличие посетителей или персонала, находящихся в здании.

Данные занятия проводятся в целях отработки тактики тушения пожаров, а также взаимодействия с администрацией объектов и тренировки эвакуации людей из помещений.