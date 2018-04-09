Кто мусорный контейнер сжёг? 

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области
Необычный пожар случился на Пасху в Гусь-Хрустальном. Там посреди белого дня сгорел мусорный контейнер на улице Микрорайон, 29. О происшествии сообщили очевидцы. Пожарные быстро справились с огнём.
Остаётся загадкой, по какой причине вспыхнул контейнер. Была ли это подростковая шалость или же целенаправленная порча имущество. На месте происшествия работают эксперты.
К слову, Гусь-Хрустальный — не единственное место в регионе, где горят мусорные баки. Так, в начале марта ночью в областном центре сгорело сразу несколько контейнеров. Тогда в поджоге заподозрили бездомных.