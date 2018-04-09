Кто мусорный контейнер сжёг?

Необычный пожар случился на Пасху в Гусь-Хрустальном. Там посреди белого дня сгорел мусорный контейнер на улице Микрорайон, 29. О происшествии сообщили очевидцы. Пожарные быстро справились с огнём.

Остаётся загадкой, по какой причине вспыхнул контейнер. Была ли это подростковая шалость или же целенаправленная порча имущество. На месте происшествия работают эксперты.