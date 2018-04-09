Более 40 пожарных тушили горящий дом на Казанском шоссе

43 пожарных и 11 единиц техники тушили горящий дом на Казанском шоссе в Нижегородском районе вчера, 8 апреля. Причиной случившегося стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Информация о пожаре в многоквартирном доме поступила в центр управления в кризисных ситуациях около девяти часов вечера. К моменту прибытия первых подразделений в подъезде наблюдалось сильное задымление. Пожарные эвакуировали по лестничным маршам 35 жильцов, в том числе семерых детей. Никто из них не пострадал.

Площадь пожара составила пять квадратных метров. Огонь уничтожил домашнее имущество в одной из квартир.

Напомним, в тот же день на Бору во время пожара погибли пожилые мужчина и женщина.