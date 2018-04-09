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Более 40 пожарных тушили горящий дом на Казанском шоссе
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Более 40 пожарных тушили горящий дом на Казанском шоссе 

Vgoroden.ru 42 минуты назад
Фото: Vgoroden.ru
43 пожарных и 11 единиц техники тушили горящий дом на Казанском шоссе в Нижегородском районе вчера, 8 апреля. Причиной случившегося стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Информация о пожаре в многоквартирном доме поступила в центр управления в кризисных ситуациях около девяти часов вечера. К моменту прибытия первых подразделений в подъезде наблюдалось сильное задымление. Пожарные эвакуировали по лестничным маршам 35 жильцов, в том числе семерых детей. Никто из них не пострадал.
Площадь пожара составила пять квадратных метров. Огонь уничтожил домашнее имущество в одной из квартир.
Напомним, в тот же день на Бору во время пожара погибли пожилые мужчина и женщина.
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