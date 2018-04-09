В Псковской области зафиксированы первые палы травы

Первые палы травы в этом году были зафиксированы в минувшие выходные на юге Псковской области в Великолукском и Себежском районах, Кунье и Себеже на общей площади 5,6 га, сообщили в региональном ГУ МЧС

В связи с этим сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области обращаются к гражданам с просьбой не жечь сухую траву. При поджоге гибнет вся полезная микрофлора почвы, снижается плодородие. После палов успешно выживает только самая грубая трава и бурьян.

Выжигание травы вызывает гибель насекомых, истребляющих вредителей сада и огорода. С выжженных мест уходят птицы, потерявшие свои гнезда. На месте поджога нормальная жизнь растений и насекомых восстанавливается лишь через несколько лет.