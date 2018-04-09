Ещё
Около 2 тыс. человек эвакуировали из ФИПС из-за сработавшей пожарной сигнализации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 2 тыс. человек эвакуировали из ФИПС из-за сработавшей пожарной сигнализации 

Агентство «Москва» 48 минут назад
Около 2 тыс. человек эвакуированы из здания Федерального института промышленной собственности из-за сработавшей пожарной сигнализации, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.
«На Бережковской набережной, д. 30, стр. 1 в восьмиэтажном здании Федерального института промышленной собственности сработал датчик пожарной сигнализации. Из здания эвакуировали около 2 тыс. человек», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в настоящее время обстановка спокойная, проводится проверка.
Агентство «Москва»: последние новости
МЧС: Более 1 тыс. нарушений пожарной безопасности выявлено в массовых местах Подмосковья с 28 марта Пожар в ТЦ «Персей для детей» на востоке Москвы ликвидирован Более 6,5 тыс. спасателей обеспечат пожарную безопасность на время пасхальных мероприятий в Подмосковье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»111
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия112
Россия обвинила Израиль в ударе по Сирии298
Степаненко покидает Россию65
Швыряющая младенцев медработница попала на видео33
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
01:53
Ляшко решил жениться
В мире Другое
00:17
Швыряющая младенцев медработница попала на видео
Происшествия Другое
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
00:44
Лолита прокомментировала «грабли» Аллегровой
Шоу-бизнес
00:27
Волочковой чудом удалось избежать трагедии
Шоу-бизнес
01:12
Голый Панин усомнился в уме россиян
Шоу-бизнес
05:40
Первый канал раскрыл сокровенные тайны Пугачевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение