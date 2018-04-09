Около 2 тыс. человек эвакуировали из ФИПС из-за сработавшей пожарной сигнализации 

Около 2 тыс. человек эвакуированы из здания Федерального института промышленной собственности из-за сработавшей пожарной сигнализации, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.
«На Бережковской набережной, д. 30, стр. 1 в восьмиэтажном здании Федерального института промышленной собственности сработал датчик пожарной сигнализации. Из здания эвакуировали около 2 тыс. человек», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в настоящее время обстановка спокойная, проводится проверка.