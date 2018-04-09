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Сезонные пожары: балконы и лоджии жилых домов
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Сезонные пожары: балконы и лоджии жилых домов 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Основной причиной пожаров на балконах и лоджиях жилых домов является неосторожное обращение с огнем. Это может быть и детская шалость, и непогашенная сигарета, брошенная жильцами расположенных выше этажей.
Безусловно, часть вины в такой ситуации ложится и на самих погорельцев, ведь очень часто балконы и лоджии, предназначенные, в том числе и для эвакуации людей при чрезвычайной ситуации, превращаются в склад строительных материалов, запасов бензина или хранилище старой мебели, стопок газет, журналов и прочих ненужных вещей. А это категорически запрещено правилами пожарной безопасности.
К тому же, если на момент возникновения пожара хозяев не оказывается дома и сообщение о пожаре поступает от посторонних лиц с большим опозданием, то существует угроза того, что пламя может перекинуться на оконную раму, а затем внутрь помещения.
Сложность же тушения таких пожаров заключается в том, что приходится, как правило, разворачивать высотную технику, на что требуется определенное время.
Во избежание подобных случаев 1 РОНПР Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России по г. Москве предупреждает — позаботьтесь о собственной безопасности заблаговременно:
— Не захламляйте балконы и лоджии, даже если они у вас остеклены.
— Ни в коем случае не выставляйте туда коляски со спящими детьми.
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