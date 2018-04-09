Сезонные пожары: балконы и лоджии жилых домов

Основной причиной пожаров на балконах и лоджиях жилых домов является неосторожное обращение с огнем. Это может быть и детская шалость, и непогашенная сигарета, брошенная жильцами расположенных выше этажей.

Безусловно, часть вины в такой ситуации ложится и на самих погорельцев, ведь очень часто балконы и лоджии, предназначенные, в том числе и для эвакуации людей при чрезвычайной ситуации, превращаются в склад строительных материалов, запасов бензина или хранилище старой мебели, стопок газет, журналов и прочих ненужных вещей. А это категорически запрещено правилами пожарной безопасности.

К тому же, если на момент возникновения пожара хозяев не оказывается дома и сообщение о пожаре поступает от посторонних лиц с большим опозданием, то существует угроза того, что пламя может перекинуться на оконную раму, а затем внутрь помещения.

Сложность же тушения таких пожаров заключается в том, что приходится, как правило, разворачивать высотную технику, на что требуется определенное время.

Во избежание подобных случаев 1 РОНПР Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России по г. Москве предупреждает — позаботьтесь о собственной безопасности заблаговременно:

— Не захламляйте балконы и лоджии, даже если они у вас остеклены.

— Ни в коем случае не выставляйте туда коляски со спящими детьми.