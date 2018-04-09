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Мужчина и женщина погибли во время пожара на Бору
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Мужчина и женщина погибли во время пожара на Бору 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: В городе N
83-летний мужчина и 80-летняя женщина погибли во время пожара, который произошел в деревне Слободское городского округа Бор вчера, 8 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Информация о том, что в многоквартирном доме произошел пожар, поступила в центр управления в кризисных ситуациях в 7.44. Когда на место вызова прибыли первые подразделения, из окон на третьем этаже шел дым. В квартире наблюдалось открытое горение. Пожарные спасли трех человек, одной из женщин потребовалась госпитализация. Еще 20 жильцов были эвакуированы по лестничным маршам.
С огнем боролись 30 человек, привлекалось восемь единиц техники. Пожар был ликвидирован на площади 45 квадратных метров. При проверке помещений были обнаружены тела погибших пенсионеров.
Причина возгорания в настоящее время устанавливается.
Напомним, деревянный дом горел на улице Белинского в минувшую субботу.
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