Мужчина и женщина погибли во время пожара на Бору

83-летний мужчина и 80-летняя женщина погибли во время пожара, который произошел в деревне Слободское городского округа Бор вчера, 8 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Информация о том, что в многоквартирном доме произошел пожар, поступила в центр управления в кризисных ситуациях в 7.44. Когда на место вызова прибыли первые подразделения, из окон на третьем этаже шел дым. В квартире наблюдалось открытое горение. Пожарные спасли трех человек, одной из женщин потребовалась госпитализация. Еще 20 жильцов были эвакуированы по лестничным маршам.

С огнем боролись 30 человек, привлекалось восемь единиц техники. Пожар был ликвидирован на площади 45 квадратных метров. При проверке помещений были обнаружены тела погибших пенсионеров.

Причина возгорания в настоящее время устанавливается.

Напомним, деревянный дом горел на улице Белинского в минувшую субботу.