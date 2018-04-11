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В Волгограде временно закрыли ТРК «Семь звезд» после проверки прокуратуры
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В Волгограде временно закрыли ТРК «Семь звезд» после проверки прокуратуры 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Суд приостановил деятельность ТРК «Семь звезд», расположенного на площади Дзержинского в Тракторозаводском районе Волгограда, по требованию прокуратуры.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, ООО «БАГАРТА», эксплуатирующее здание торгового центре, обязали устранить выявленные нарушения правил пожарной безопасности.
Во время проверки ТЦ районной прокуратурой у ООО не было проектной документации на системы вытяжной противодымной вентиляции, а также автоматические установку пожаротушения и пожарную сигнализацию. Кроме того, в залах кинотеатра «Трактор» не работала система звукового оповещения, а пути эвакуации находились в ненадлежащем состоянии. Прокуратура также выяснила, что в ТЦ уже давно не проверяли сопротивление изоляции электропроводов здания.
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 Ещё 2 источника 
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