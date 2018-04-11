В Волгограде временно закрыли ТРК «Семь звезд» после проверки прокуратуры

Суд приостановил деятельность ТРК «Семь звезд», расположенного на площади Дзержинского в Тракторозаводском районе Волгограда , по требованию прокуратуры

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, ООО «БАГАРТА», эксплуатирующее здание торгового центре, обязали устранить выявленные нарушения правил пожарной безопасности.

Во время проверки ТЦ районной прокуратурой у ООО не было проектной документации на системы вытяжной противодымной вентиляции, а также автоматические установку пожаротушения и пожарную сигнализацию. Кроме того, в залах кинотеатра «Трактор» не работала система звукового оповещения, а пути эвакуации находились в ненадлежащем состоянии. Прокуратура также выяснила, что в ТЦ уже давно не проверяли сопротивление изоляции электропроводов здания.