МЧС: Подмосковный кинотеатр ТРК «Победа» устранил нарушения требований пожарной безопасности

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.

«В кинотеатре ТРК «Победа» Пушкино устранены нарушения требований пожарной безопасности, которые выявили сотрудники МЧС России в ходе недавней проверки», — говорится в сообщении.

Как уточняется, проверка проводилась совместно с Пушкинской городской прокуратурой . Инспекторы территориального отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Московской области указали собственникам кинотеатра на ряд нарушений, которые в основном касались обеспечения безопасной и беспрепятственной эвакуации из помещений в случае пожара.

Отмечается, что в настоящее время кинотеатр работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что с 28 марта сотрудниками государственного пожарного надзора проведены проверки более 670 объектов с массовым пребыванием людей, на 624 из них выявлено более 3,8 тыс. нарушений требований пожарной безопасности.