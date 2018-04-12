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МЧС: Подмосковный кинотеатр ТРК «Победа» устранил нарушения требований пожарной безопасности
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МЧС: Подмосковный кинотеатр ТРК «Победа» устранил нарушения требований пожарной безопасности 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: СибДепо
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.
«В кинотеатре ТРК «Победа» Пушкино устранены нарушения требований пожарной безопасности, которые выявили сотрудники МЧС России в ходе недавней проверки», — говорится в сообщении.
Как уточняется, проверка проводилась совместно с Пушкинской городской прокуратурой. Инспекторы территориального отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Московской области указали собственникам кинотеатра на ряд нарушений, которые в основном касались обеспечения безопасной и беспрепятственной эвакуации из помещений в случае пожара.
Отмечается, что в настоящее время кинотеатр работает в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что с 28 марта сотрудниками государственного пожарного надзора проведены проверки более 670 объектов с массовым пребыванием людей, на 624 из них выявлено более 3,8 тыс. нарушений требований пожарной безопасности.
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