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Деревянный дом вспыхнул, как спичка
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Деревянный дом вспыхнул, как спичка 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области
В воскресенье утром сгорел частный дом. Пожар начался в 05:35, о происшествии сообщили соседи. Горел частный жилой дом в деревне Новая в Судогодском районе.
Первые бригады пожарных подоспели на место происшествия через 15 минут после вызова. Огонь уже полностью охватил деревянный дом. Открытое горение удалось ликвидировать достаточно быстро, а на полную ликвидацию пожара у спасателей ушло два часа.
Общая площадь пожара составила более 70 квадратных метров — деревянный дом полностью сгорел. К счастью, пострадавших в утреннем пожаре нет. Видимо, либо хозяев не было, либо они быстро успели выбежать на улицу.
Напомним накануне в областном центре также сгорел целый дом и горела квартира в спальном районе.
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