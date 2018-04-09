Деревянный дом вспыхнул, как спичка

В воскресенье утром сгорел частный дом. Пожар начался в 05:35, о происшествии сообщили соседи. Горел частный жилой дом в деревне Новая в Судогодском районе.

Первые бригады пожарных подоспели на место происшествия через 15 минут после вызова. Огонь уже полностью охватил деревянный дом. Открытое горение удалось ликвидировать достаточно быстро, а на полную ликвидацию пожара у спасателей ушло два часа.

Общая площадь пожара составила более 70 квадратных метров — деревянный дом полностью сгорел. К счастью, пострадавших в утреннем пожаре нет. Видимо, либо хозяев не было, либо они быстро успели выбежать на улицу.

Напомним накануне в областном центре также сгорел целый дом и горела квартира в спальном районе.