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В Кудымкарском районе сгорел дом, хозяин погиб
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В Кудымкарском районе сгорел дом, хозяин погиб 

Новости Перми и Пермского края 1 час назад
9 апреля в 0.56 поступило сообщение о пожаре по улице Зеленая деревни Большая Серва Кудымкарского района Пермского края. По прибытию к месту вызова первых пожарных подразделений горел дом с надворными постройками на площади 56 кв. метров.
Звеном газодымозащитной службы в ходе тушения был обнаружен мужчина 50-ти лет без признаков жизни. Установлено, что пожар обнаружил сосед, о чем и сообщил в пожарную охрану, а затем побежал к горящему дому. Но зайти вовнутрь из-за пламени и высокой температуры не смог. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении. По факту пожара проводится проверка.
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