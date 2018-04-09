В Кудымкарском районе сгорел дом, хозяин погиб

9 апреля в 0.56 поступило сообщение о пожаре по улице Зеленая деревни Большая Серва Кудымкарского района Пермского края . По прибытию к месту вызова первых пожарных подразделений горел дом с надворными постройками на площади 56 кв. метров.

Звеном газодымозащитной службы в ходе тушения был обнаружен мужчина 50-ти лет без признаков жизни. Установлено, что пожар обнаружил сосед, о чем и сообщил в пожарную охрану, а затем побежал к горящему дому. Но зайти вовнутрь из-за пламени и высокой температуры не смог. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении. По факту пожара проводится проверка.