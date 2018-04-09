В Кунгуре пожарные спасли мужчину из горящего дома

9 апреля в 3.57 поступило сообщение о загорании в квартире на 7-м этаже 9-этажного дома по улице Российская в городе Кунгур Пермского края . По прибытию к месту вызова пожарных подразделений горел пол на кухне. Площадь пожара составила 1,5 кв.метров.

Пожарными в составе звена газодымозащитной службы был вынесен и передан врачам скорой медицинской помощи мужчина 54 лет. Пострадавший был госпитализирован в реанимацию центральной городской больницы г. Кунгур. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении. По факту пожара проводится проверка.