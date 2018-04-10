В Кунгуре на пожаре пострадал 65-летний мужчина

9 апреля в Кунгуре произошёл пожар, в результате которого пострадал и попал в больницу 65-летний хозяин частного дома.

«Сообщение о загорании в доме по улице Заозёрной поступило в 16.42 по местному времени, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. — К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Локализовать возгорание удалось в 16.59, а полностью ликвидировать огонь в 17.05. Причины пожара сейчас выясняются.

Сотрудникам МЧС помогали в тушении возгорания кунгурские спасатели.

«В результате пожара в доме на улице Заозёрной пострадал 65-летний мужчина, он был доставлен в Кунгурскую ЦГБ», — сообщили спасатели.