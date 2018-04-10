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В Кунгуре на пожаре пострадал 65-летний мужчина
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В Кунгуре на пожаре пострадал 65-летний мужчина 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
9 апреля в Кунгуре произошёл пожар, в результате которого пострадал и попал в больницу 65-летний хозяин частного дома.
«Сообщение о загорании в доме по улице Заозёрной поступило в 16.42 по местному времени, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. — К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.
Локализовать возгорание удалось в 16.59, а полностью ликвидировать огонь в 17.05. Причины пожара сейчас выясняются.
Сотрудникам МЧС помогали в тушении возгорания кунгурские спасатели.
«В результате пожара в доме на улице Заозёрной пострадал 65-летний мужчина, он был доставлен в Кунгурскую ЦГБ», — сообщили спасатели.
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