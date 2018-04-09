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В Чернушинском районе на пожаре погиб 60-летний мужчина
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В Чернушинском районе на пожаре погиб 60-летний мужчина 

Новости Перми и Пермского края 1 час назад
8 апреля в 2.27 поступило сообщение о пожаре по улице Первомайская деревни Ивановка Чернушинского района Пермского края. По прибытии к месту вызова первых пожарных подразделений горел дом. Площадь пожара составила 30 кв. метров.
В ходе тушения без признаков жизни был обнаружен 60-летний мужчина. На пожар реагировали 12 человек личного состава, в том числе 1 доброволец. Установлено, что пожар по зареву обнаружил сосед, о чем сообщил в пожарную охрану. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении. По факту пожара проводится проверка. Специально проведенные исследования показали, что максимальная температура тлеющей сигареты в начальный момент имеет температуру от 310 градусов по шкале Цельсия и выше, а время тления составляет 26-30 минут. Вызвав загорание горючего материала, сам окурок через некоторое время гаснет, но образованный им очаг при благоприятных условиях может превратиться в пожар. Очень опасно курить лежа в постели, особенно в нетрезвом состоянии. Курящий засыпает, сигарета падает на постельные принадлежности и происходит пожар. Как правило, в этом случае курильщик может получить сильнейшие ожоги, а может погибнуть, надышавшись продуктами горения и получить отравление в считанные минуты. Площадь пожара в таких ситуациях, как правило, незначительная, однако последствия почти всегда трагические…
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