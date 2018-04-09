В Стерлитамакском районе подтопило дворы 10 домов

В деревне Марьевка Стерлитамакского района бьют тревогу. С вечера 7 апреля одну из улиц деревни начало затапливать. Вода уже подошла к домам.

— В 20:48 поступило сообщение о подтоплении 10 придомовых территорий на улице Речная. На место выехали представители местной администрации. Вода пробралась во дворы жилых участков, погибших и пострадавших нет, — сообщили в МЧС по Башкирии.

Сотрудники администрации откачивают воду через трубу, на место пригнали трактор и мотопомпу. Уже продумали, где размещать жителей, если вода зальет их дома. Пункт временного размещения будет находиться в селе Новое Барятино.

Спасатели советуют заблаговременно отключить газ, воду и электричество, погасить огонь. Ценные предметы рекомендуют перенести наверх, освободить подвалы. Документы, деньги и ценности также лучше хранить в водонепроницаемом пакете. Поблизости стоит иметь пакет с вещами первой необходимости.

Если до вашего дома дошла вода, вызовите спасателей, позвонив по телефонам 01 или 101. При резком подъеме уровня воды, заберитесь на крышу.