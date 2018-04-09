В омских ТЦ обнаружили 1800 нарушений после трагедии в Кемерово 

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Сегодня, 9 апреля, состоялось аппаратное совещание правительства Омской области. Главе региона Александру Буркову представили отчёт о проверках торгово-развлекательных центров, досуговых детских организаций, объектов культуры и спорта, кинотеатров. Проверки начались после трагедии в Кемерово.
Так, в местах массового скопления людей нашли 1800 нарушений. Среди них случаи неисправности систем противопожарной защиты зданий, автоматической сигнализации, несоответствие или блокирование путей эвакуации.
«Расслабляться нельзя ни во время проверок, ни после. Омичей прошу быть внимательными и не прекращать отслеживать факты возможных нарушений», — заявил врио губернатора Омской области Александр Бурков.
Добавим, что в правительство будет отслеживать информацию о нарушениях пожарной безопасности в социальных сетях с хэштегом #заперто55. Все материалы передадут в ГУ МЧС России по Омской области.