В омских ТЦ обнаружили 1800 нарушений после трагедии в Кемерово

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, в местах массового скопления людей нашли 1800 нарушений. Среди них случаи неисправности систем противопожарной защиты зданий, автоматической сигнализации, несоответствие или блокирование путей эвакуации.

«Расслабляться нельзя ни во время проверок, ни после. Омичей прошу быть внимательными и не прекращать отслеживать факты возможных нарушений», — заявил врио губернатора Омской области Александр Бурков.