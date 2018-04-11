В омских общежитиях нашли больше 100 нарушений 

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В Омской области завершилась проверка всех общежитий региона. Основанием для этого послужила трагедия в посёлке Новоомском в конце января 2018 года.
Специалисты выявили более 100 нарушений в общежитиях. Так, в зданиях не было планов эвакуации, отсутствовали средства защиты от пожара, также были обнаружены неисправности пожарной сигнализации. Материалы проверок передали в МЧС для привлечения виновных лиц к административной ответственности. Прокуратура контролирует процесс устранения нарушений в общежитиях.