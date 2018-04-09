Прокуратура нашла нарушения безопасности в 17-ти зданиях Архангельска

Прокуратура Архангельска проверила 17 объектов и нашла в них многочисленные нарушения.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщают, что среди проверенных объектов — торгово-развлекательные центры, учреждения культуры, досуговые и спортивные организации.

Конкретно были обнаружены следующие нарушения:

— В ТРК «Европарк» эвакуационные выходы оказались заперты на ключ.

— В ТРК «Атриум» при проверке не сработали дымовые датчики пожарной сигнализации.

— В помещениях кукольного театра «Волшебный чемодан» из зала есть только один выход и отсутствует система дымоудаления.

— В ТРК «Титан-Арена», «Сафари» и «М-33» в подсобных помещениях отсутствует пожарная сигнализация.

— В ТК «Гранд Плаза» заблокирована часть эвакуационных выходов, а кроме того, требует замены часть пожарных рукавов.

— В ТКР «Макси» в детских игровых комнатах и кинотеатре обнаружено загромождены эвакуационные выходы. Лифт облицован легковоспламеняющимися материалами.

По результатам проведенной проверки принимаются меры прокурорского реагирования. Напомним, все проверки торговых и культурных центров начались после большого пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» — в нём погибло 64 человека. На трагедию откликнулся и Архангельск.