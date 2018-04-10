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Прокуратура возбудила дело из-за нарушения правил пожарной безопасности в ТЦ в Тюмени
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Прокуратура возбудила дело из-за нарушения правил пожарной безопасности в ТЦ в Тюмени 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
Прокуратура и МЧС выявили нарушения правил пожарной безопасности в ТЦ «Дарина» в Тюмени, сообщает издание NashGorod.ru. Прокуратура Тюменской области возбудила административное дело по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ против собственников здания и вынесла предписание об устранении нарушений.
В частности, выявлена неисправность автоматической пожарной сигнализации на втором и третьем этажах здания, а также системы оповещения о ЧС на третьем этаже.
Центр принадлежит «АИЖК по Тюменской области», площадь торговых залов составляет примерно 7,2 тыс. кв. м.
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