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«Мастер недосмотрел»: в пермской химической компании озвучили итоги проверки после пожара в цехе
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«Мастер недосмотрел»: в пермской химической компании озвучили итоги проверки после пожара в цехе 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
«Пермская химическая компания» рассказала об итогах служебной проверки после пожара, в котором пострадали пять рабочих. Позже один из них от ожогов умер в больнице.
Пожар в корпусе «Пермской химической компании» в Кировском районе случился 1 марта. Пять рабочих увезли в больницу в состоянии различной степени тяжести. 27-летний аппаратчик Максим, который находился рядом с эпицентром ЧП, получил ожоги на площади 90% тела и умер в реанимации.
— Наша комиссия закончила внутреннюю проверку, — сообщил 59.ru юрист Пермской химической компании. — К возгоранию мог привести неполный контроль сменного мастера, его недосмотр. Выяснилось, что не заполняли карту операций. В этот документ вносят все действия рабочих.
В компании прояснили, что сменный мастер привлечён дисциплинарной ответственности, после проверки он уволился по собственному желанию.
— Ему было морально тяжело работать в коллективе после случившегося, — пояснили 59.ru в организации.
Как сообщил юрист, одному из пострадавших уже выплачена компенсация. 9 апреля сумму выплаты согласуют семье погибшего. Еще один рабочий до сих пор находится на больничном.
Ранее прокуратура Кировского района Перми провела проверку по факту пожара реактора в ООО «Пермская химическая компания».
— Часть работников организации не прошли обучение по охране труда и проверку знаний в установленный законом срок, — сообщила краевая прокуратура. — Кроме того, для водителей автопогрузчиков не было организовано прохождение предрейсовых медицинских осмотров. Также не обеспечена безопасность работников при эксплуатации азотной установки.
В отношении ООО «Пермская химическая компания» и его директора возбуждены административные дела по статье «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда, а также обязательных медицинских осмотров».
Компания обязана устранить выявленные нарушения.
— Мы ознакомились с выводами прокуратуры, — сообщила юрист компании. — Наш главный инженер уже закончил обучение, но нарушение прописали. Сейчас все сотрудники прошли инструктаж. Для медосмотра водителей автопогрузчиков мы заключаем договор подряда с фельдшером, прежний медработник, к сожалению, умер. Все наши сотрудники знают инструкции, имеют средства индивидуальной защиты. То есть мы обеспечиваем безопасность сотрудников.
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