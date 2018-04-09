«Мастер недосмотрел»: в пермской химической компании озвучили итоги проверки после пожара в цехе

«Пермская химическая компания» рассказала об итогах служебной проверки после пожара, в котором пострадали пять рабочих. Позже один из них от ожогов умер в больнице.

Пожар в корпусе «Пермской химической компании» в Кировском районе случился 1 марта. Пять рабочих увезли в больницу в состоянии различной степени тяжести. 27-летний аппаратчик Максим, который находился рядом с эпицентром ЧП, получил ожоги на площади 90% тела и умер в реанимации.

— Наша комиссия закончила внутреннюю проверку, — сообщил 59.ru юрист Пермской химической компании. — К возгоранию мог привести неполный контроль сменного мастера, его недосмотр. Выяснилось, что не заполняли карту операций. В этот документ вносят все действия рабочих.

В компании прояснили, что сменный мастер привлечён дисциплинарной ответственности, после проверки он уволился по собственному желанию.

— Ему было морально тяжело работать в коллективе после случившегося, — пояснили 59.ru в организации.

Как сообщил юрист, одному из пострадавших уже выплачена компенсация. 9 апреля сумму выплаты согласуют семье погибшего. Еще один рабочий до сих пор находится на больничном.

Ранее прокуратура Кировского района Перми провела проверку по факту пожара реактора в ООО «Пермская химическая компания».

— Часть работников организации не прошли обучение по охране труда и проверку знаний в установленный законом срок, — сообщила краевая прокуратура . — Кроме того, для водителей автопогрузчиков не было организовано прохождение предрейсовых медицинских осмотров. Также не обеспечена безопасность работников при эксплуатации азотной установки.

В отношении ООО «Пермская химическая компания» и его директора возбуждены административные дела по статье «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда, а также обязательных медицинских осмотров».

Компания обязана устранить выявленные нарушения.

— Мы ознакомились с выводами прокуратуры, — сообщила юрист компании. — Наш главный инженер уже закончил обучение, но нарушение прописали. Сейчас все сотрудники прошли инструктаж. Для медосмотра водителей автопогрузчиков мы заключаем договор подряда с фельдшером, прежний медработник, к сожалению, умер. Все наши сотрудники знают инструкции, имеют средства индивидуальной защиты. То есть мы обеспечиваем безопасность сотрудников.