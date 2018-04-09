Не работает система пожаротушения и сигнализация: ТРЦ «Колумб» признали небезопасным 

В Тюмени продолжаются проверки торговых центров после трагедии в Кемерово, где в пожаре погибли 64 человека. Сотрудники прокуратуры совместно со специалистами МЧС проверяют, как соблюдаются требований пожарной безопасности в ТЦ и ТРЦ. Появились уже первые нарушители. Прокуратура выяснила, что в ТРЦ «Колумб» в неисправном состоянии находились система автоматического пожаротушения, система автоматической противодымной защиты и система автоматической пожарной сигнализации. Также сигнал тревоги не был слышен во всех помещениях торгового центра. — Включение системы оповещения предусмотрено только в ручном режиме. Запуск системы дымоудаления предусмотрен также только в ручном режиме с диспетчерского поста. У управляющей организации отсутствуют акты проверки работоспособности систем противопожарной защиты. В ряде помещений арендаторов отсутствует система автоматической пожарной сигнализации, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Проверяющих также не устроило то, что планы эвакуации на этажах здания были не актуальны, так как расположение некоторых помещений и эвакуационных выходов было другим. Были выявлены и другие нарушения. Теперь в отношении управляющей организации ООО Агентство «Коммерческой недвижимости», которая занимается содержанием и обслуживанием помещений ТРЦ, возбуждено административное дело за нарушение требований пожарной безопасности. Организация должна устранить все нарушения. —Устранение выявленных нарушений взято на контроль прокуратуры округа, — сообщили в ведомстве. В ТРЦ «Колумб» пока не прокомментировали результаты проверки прокуратуры и МЧС. Ранее были озвучены итоги проверки тобольского ТРЦ «Жемчужина Сибири». В результате в торговом центре обнаружили множество нарушений и оштрафовали на 150 тысяя рублей. Штраф в размере 10 тысяч рублей получил и главный инженер торгового центра. Параллельно с официальными проверками редакция 72. r uсамостоятельно изучила аварийные выходы в пяти торговых центрах Тюмени и посетила кинотеатры в «Кристалле», «Фаворите» и «Солнечном». Результаты оказались неоднозначными.