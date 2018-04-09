Не работает система пожаротушения и сигнализация: ТРЦ «Колумб» признали небезопасным 

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Дознаватели, полдня разгребавшие завалы в сгоревшем Rich Family, назвали две возможные причины пожара

Сегодня ночью с Тюмени сгорел магазин игрушек «RichFamily»: разбушевавшееся пламя тушили почти 70 человек