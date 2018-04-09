Ещё
В Пасынках ночью сгорел жилой дом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Пасынках ночью сгорел жилой дом 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Пожар в Новодеревеньковском районе Орловской области произошёл накануне вечером, 8 апреля, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Сообщение о пожаре в жилом доме села Пасынки поступило на пульт дежурного в 23.31. С огнём боролись силы и средства Новодеревеньковского местного пожарно-спасательного гарнизона. Возгорание было ликвидировано, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС.
Причины и материальный ущерб устанавливают специалисты, ведётся дознание.
Сообщение В Пасынках ночью сгорел жилой дом появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
В районе Горпарка Орла вода поднялась почти на 8 сантиметров В Орловской области 41 мобильная группа займётся тушением лесов В Орле росгвардеец вынес из горящего дома инвалида
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»109
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия118
Россия обвинила Израиль в ударе по Сирии302
Степаненко покидает Россию63
Швыряющая младенцев медработница попала на видео35
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
01:53
Ляшко решил жениться
В мире Другое
00:17
Швыряющая младенцев медработница попала на видео
Происшествия Другое
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
00:44
Лолита прокомментировала «грабли» Аллегровой
Шоу-бизнес
00:27
Волочковой чудом удалось избежать трагедии
Шоу-бизнес
01:12
Голый Панин усомнился в уме россиян
Шоу-бизнес
05:40
Первый канал раскрыл сокровенные тайны Пугачевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение