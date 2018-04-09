Пожар в Новодеревеньковском районе Орловской области произошёл накануне вечером, 8 апреля, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Сообщение о пожаре в жилом доме села Пасынки поступило на пульт дежурного в 23.31. С огнём боролись силы и средства Новодеревеньковского местного пожарно-спасательного гарнизона. Возгорание было ликвидировано, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС.
Причины и материальный ущерб устанавливают специалисты, ведётся дознание.
Сообщение В Пасынках ночью сгорел жилой дом появились сначала на РИА 57.