Опасный кювет: пожарные спасли водителя при помощи болгарки

Дорожно-транспортное происшествие на автодороге в Новодеревеньковском районе Орловской области произошло накануне, 10 апреля.

По информации пресс-службы регионального МЧС, сообщение об аварии в деревне Ветчинкино поступило на пульт дежурного в 20:58. Прибывшие на место происшествия сотрудники Новодеревеньковского местного пожарно-спасательного гарнизона выяснили, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением и машина перевернулась в кювет.

Судя по фотографии с места происшествия, автомобиль получил механические повреждения и водителя заблокировало в кабине. Чтобы вытащить пострадавшего из машины, пожарным пришлось воспользоваться болгаркой. Водитель был спасён, сообщили в пресс-службе МЧС. Подробности аварии и спасательной операции не уточняются.