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Два жителя Нижегородской области погибли при пожаре в жилом доме
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Два жителя Нижегородской области погибли при пожаре в жилом доме 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 апр — РИА Новости. Два пожилых человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Борском районе, сообщает управление МЧС России по Нижегородской области.
Сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома в Борском районе поступило 8 апреля в 07.44 мск. На момент прибытия к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений из окон третьего этажа шел густой дым, происходило открытое горение в квартире.
"Первоначальные действия пожарных были направлены на спасение людей. С помощью специальных масок из горящего дома были спасены три человека. Одновременно по лестничным маршам были эвакуированы 20 человек. На месте пожара были обнаружены тела двоих погибших — мужчины 1935 г.р. и женщины 1938 г.р. ", — говорится в сообщении.
Из соседней квартиры пожарными была спасена женщина, которую госпитализировали с отравлением продуктами горения.
Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 30 человек личного состава и восемь единиц техники. Причина пожара устанавливается.
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