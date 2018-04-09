Ещё
Пожар в пятиэтажке Белогорска: один человек спасен, 10 эвакуированы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожар в пятиэтажке Белогорска: один человек спасен, 10 эвакуированы 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости Крым. Ночью в Белогорске произошел пожар в пятиэтажке, пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.
Возгорание произошло в балконом помещении на первом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Гагарина.
"На пожаре пострадал и был спасен один человек — доставлен в Белогорскую ЦРБ с диагнозом — отравление угарным газом. Эвакуировано 10 человек из соседних квартир", — сообщили в МЧС.
Огнем уничтожен оконно-дверной блок и личные вещи на площади 5 кв м. Причины возгорания выясняют эксперты.
РИА Новости Крым: последние новости
В Крыму разыскивают водителя, насмерть сбившего пешехода Под Симферополем сгорел двухэтажный дом с мансардой Военные не выпустили экипаж "Норда" с Украины
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»109
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия118
Россия обвинила Израиль в ударе по Сирии302
Степаненко покидает Россию63
Швыряющая младенцев медработница попала на видео35
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
01:53
Ляшко решил жениться
В мире Другое
00:17
Швыряющая младенцев медработница попала на видео
Происшествия Другое
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
00:44
Лолита прокомментировала «грабли» Аллегровой
Шоу-бизнес
00:27
Волочковой чудом удалось избежать трагедии
Шоу-бизнес
01:12
Голый Панин усомнился в уме россиян
Шоу-бизнес
05:40
Первый канал раскрыл сокровенные тайны Пугачевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение