Пожар в пятиэтажке Белогорска: один человек спасен, 10 эвакуированы 

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости Крым. Ночью в Белогорске произошел пожар в пятиэтажке, пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.
Возгорание произошло в балконом помещении на первом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Гагарина.
"На пожаре пострадал и был спасен один человек — доставлен в Белогорскую ЦРБ с диагнозом — отравление угарным газом. Эвакуировано 10 человек из соседних квартир", — сообщили в МЧС.
Огнем уничтожен оконно-дверной блок и личные вещи на площади 5 кв м. Причины возгорания выясняют эксперты.