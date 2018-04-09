В Курске горел цех ортопедического предприятия

По предварительным данным ЧП произошло из-за короткого замыкания электропроводки

Утром 8 апреля возгорание в кирпичном двухэтажном здании заметил сторож и позвонил в Службу спасения. К месту происшествия направили огнеборцев четырёх пожарных частей, медиков и электриков.

— В ходе разведки было установлено, что горит помещение на цокольном этаже. Площадь возгорания составила около 15 квадратных метров, при этом общая площадь здания составляет около полутора тысяч квадратных метров, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курской области. — Справиться с огнём пожарным удалось меньее, чем за 10 минут. Как рассказала «КИ» инспектор ОНД и ПР по городу Курску и Курскому району Татьяна Смирнова, в помещении располагался ортезный цех по обработке протезно-ортопедических изделий. Причиной происшествия, вероятнее всего, стало короткое замыкание электропроводки.