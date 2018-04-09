Ещё
В Курске горел цех ортопедического предприятия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Курске горел цех ортопедического предприятия 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
По предварительным данным ЧП произошло из-за короткого замыкания электропроводки
Утром 8 апреля возгорание в кирпичном двухэтажном здании заметил сторож и позвонил в Службу спасения. К месту происшествия направили огнеборцев четырёх пожарных частей, медиков и электриков.
— В ходе разведки было установлено, что горит помещение на цокольном этаже. Площадь возгорания составила около 15 квадратных метров, при этом общая площадь здания составляет около полутора тысяч квадратных метров, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курской области. — Справиться с огнём пожарным удалось меньее, чем за 10 минут. Как рассказала «КИ» инспектор ОНД и ПР по городу Курску и Курскому району Татьяна Смирнова, в помещении располагался ортезный цех по обработке протезно-ортопедических изделий. Причиной происшествия, вероятнее всего, стало короткое замыкание электропроводки.
Курские известия: последние новости
Погорельцы с улицы Союзной города Курска просят о помощи Огнеборцы провели классный час в курской школе Курян приглашают на выставку «Юные пожарные»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»109
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия118
Россия обвинила Израиль в ударе по Сирии302
Степаненко покидает Россию63
Швыряющая младенцев медработница попала на видео35
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
01:53
Ляшко решил жениться
В мире Другое
00:17
Швыряющая младенцев медработница попала на видео
Происшествия Другое
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
00:44
Лолита прокомментировала «грабли» Аллегровой
Шоу-бизнес
00:27
Волочковой чудом удалось избежать трагедии
Шоу-бизнес
01:12
Голый Панин усомнился в уме россиян
Шоу-бизнес
05:40
Первый канал раскрыл сокровенные тайны Пугачевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение