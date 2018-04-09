Пожар в Кирове: пенсионерка спаслась, выпрыгнув из окна

В пасхальную ночь в Кирове произошел крупный пожар.

На улице Молодой Гвардии горел дом. В ОНДПР города Кирова рассказали о подробностях того страшного происшествия. Это произошло в 3 часа ночи, 8 апреля. Предположительно, дом №84/4 подожгли. В результате пожара погиб один человек — на месте пожара было обнаружено тело бездомного.

Один человек получил травмы. 68-летняя женщина выпрыгнула из окна второго этажа, чтобы спастись от пожара. С переломом поясницы она была доставлена в травматологию. Еще один житель дома отравился продуктами горения, но от госпитализации отказался.

В тушении пожара принимали участие 52 человека. Ликвидировать пожар и его последствия удалось только в 5 часов утра.

Фото — gorodkirov.ru