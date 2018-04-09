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Пожар в Кирове: пенсионерка спаслась, выпрыгнув из окна
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Пожар в Кирове: пенсионерка спаслась, выпрыгнув из окна 

Vyatka-grad.ru 2 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В пасхальную ночь в Кирове произошел крупный пожар.
На улице Молодой Гвардии горел дом. В ОНДПР города Кирова рассказали о подробностях того страшного происшествия. Это произошло в 3 часа ночи, 8 апреля. Предположительно, дом №84/4 подожгли. В результате пожара погиб один человек — на месте пожара было обнаружено тело бездомного.
Один человек получил травмы. 68-летняя женщина выпрыгнула из окна второго этажа, чтобы спастись от пожара. С переломом поясницы она была доставлена в травматологию. Еще один житель дома отравился продуктами горения, но от госпитализации отказался.
В тушении пожара принимали участие 52 человека. Ликвидировать пожар и его последствия удалось только в 5 часов утра.
Фото — gorodkirov.ru
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