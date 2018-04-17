Пожар на кладбище произошёл в Родительский день в Кургане

Пожар произошёл на кладбище в курганском Зайково в Родительский день 17 апреля, сообщают в региональном ГУ МЧС

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило около полудня, потушить огонь удалось за полчаса. Установлено, что загорелась куча сухой травы и мусора, огонь охватил площадь в 100 кв. м. Сотрудники МЧС не исключают, что причиной пожара стал поджог.

Курганцы в соцсетях отмечают, что на подъезде к кладбищу образовалась огромная пробка из автомобилей. По традиции, горожане в Родительский день массово направляются к местам захоронений, чтобы почтить память усопших родственников и привести могилы в порядок после зимы.

Напомним, ранее в МЧС жителей Зауралья предупредили, что в регионе начался пожароопасный сезон. За разведение костров и поджоги сухой травы предусмотрены крупные штрафы как для граждан, так и для юридических лиц.