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Пожар на кладбище произошёл в Родительский день в Кургане
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Пожар на кладбище произошёл в Родительский день в Кургане 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Пожар произошёл на кладбище в курганском Зайково в Родительский день 17 апреля, сообщают в региональном ГУ МЧС.
По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило около полудня, потушить огонь удалось за полчаса. Установлено, что загорелась куча сухой травы и мусора, огонь охватил площадь в 100 кв. м. Сотрудники МЧС не исключают, что причиной пожара стал поджог.
Курганцы в соцсетях отмечают, что на подъезде к кладбищу образовалась огромная пробка из автомобилей. По традиции, горожане в Родительский день массово направляются к местам захоронений, чтобы почтить память усопших родственников и привести могилы в порядок после зимы.
Напомним, ранее в МЧС жителей Зауралья предупредили, что в регионе начался пожароопасный сезон. За разведение костров и поджоги сухой травы предусмотрены крупные штрафы как для граждан, так и для юридических лиц.
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