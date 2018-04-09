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Курян предупреждают об опасности травяных палов
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Курян предупреждают об опасности травяных палов 

Курские известия 23 минуты назад
Фото: Курские известия
Неосторожное обращение с огнём может привести к лесным пожарам и гибели животных
Наибольшее количество возгораний травы происходят из-за неосторожных действий людей или детской шалости. Согласно правилам противопожарного режима в России, в полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички.
Травяные палы приводят к заметному снижению плодородия почвы, уничтожают молодую древесную поросль. Даже слабый и беглый травяной пожар способен привести к гибели молодых лесных посадок, которые защищают поля от иссушения, берега от эрозии, а дороги от снежных заносов.
При сильном пожаре гибнут животные, которые живут в сухой траве или на поверхности почвы.
Спасатели напоминают, что необходимо осторожнее обращаться с огнем, запрещено жечь сухую траву на полях или в лесу, а также разводить костер в сухом лесу или на торфянике. С ноября 2015 года действует запрет на выжигание сухой травы. Нарушение установленных правил грозит административным штрафом на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц — от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.
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