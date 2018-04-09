Укомплектованность личного состава реагирующих подразделений пожарных караулов оценили на 92%

Это соответствует нормам.

Укомплектованность личного состава реагирующих подразделений пожарных караулов в Приморском крае составляет на сегодняшний момент 92%. Об этом заявил заместитель начальника краевого главного управления по государственной противопожарной службе Игорь Сарана.

«Укомплектованность личного состава реагирующих подразделений пожарных караулов составляет на сегодняшний момент 92%, что соответствует нормам, техника укомплектована основным пожарным оборудованием на 100%. Подразделения готовы решить проблемы по своему предназначению», — отметил Сарана.