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Укомплектованность личного состава реагирующих подразделений пожарных караулов оценили на 92%
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Укомплектованность личного состава реагирующих подразделений пожарных караулов оценили на 92% 

Prim.News 23 минуты назад
Это соответствует нормам.
Укомплектованность личного состава реагирующих подразделений пожарных караулов в Приморском крае составляет на сегодняшний момент 92%. Об этом заявил заместитель начальника краевого главного управления по государственной противопожарной службе Игорь Сарана.
«Укомплектованность личного состава реагирующих подразделений пожарных караулов составляет на сегодняшний момент 92%, что соответствует нормам, техника укомплектована основным пожарным оборудованием на 100%. Подразделения готовы решить проблемы по своему предназначению», — отметил Сарана.
По словам полковника, подразделения Федеральной противопожарной службы МЧС России задействованы в городах на территории края — во Владивостоке, Артёме, Уссурийске, Спасске-Дальнем, Арсеньеве, Партизанске и Находке. Остальные населённые пункты «прикрываются» подразделениями противопожарной службы Приморского края.
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