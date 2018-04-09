Загорелся киевский зоопарк

Пожар на площади 60 кв. метров произошел в помещении для зимнего содержания животных в Киевском зоопарке, обитателей эвакуировали, сообщает управление госслужбы по чрезвычайным ситуациям столицы Украины

Как сообщили в ведомстве, в воскресенье вечером поступило сообщение о пожаре на территории Киевского зоопарка. На место происшествия были направлены пожарные.