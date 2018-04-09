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Жителей волгоградского небоскреба эвакуировали из-за вспыхнувшего балкона
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Жителей волгоградского небоскреба эвакуировали из-за вспыхнувшего балкона 

v1.ru 43 минуты назад
Фото: v1.ru
В Дзержинском районе Волгограда эвакуировали жителей небоскреба. Причиной ночного переполоха стали загоревшиеся на балконе вещи.
— Мы почувствовали сильный запах гари, увидели подъезжающую одну за одной машины пожарных — насчитали аж 11 штук — и решили самостоятельно выбежать из квартиры, — рассказывают соседи погорельцев. — Спасатели развернули пожарную лестницу, пытаясь добраться до последнего, девятнадцатого, этажа нашего дома. Хозяева задымившейся квартиры успели выбежать на улицу вместе с другими жильцами.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области рассказали о полусотне эвакуированных из подъезда людей.
— Сообщение о пожаре поступило в 01:36, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — На последнем этаже высотки на 8-й Воздушной армии загорелись домашние вещи. Эвакуировав 50 человек, спасатели справились с огнем за 16 минут. К счастью, никто не пострадал.
Спасатели предполагают, что причиной ночного пожара стала неисправная проводка.
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