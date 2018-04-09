Жителей волгоградского небоскреба эвакуировали из-за вспыхнувшего балкона

Дзержинском районе Волгограда эвакуировали жителей небоскреба. Причиной ночного переполоха стали загоревшиеся на балконе вещи.

— Мы почувствовали сильный запах гари, увидели подъезжающую одну за одной машины пожарных — насчитали аж 11 штук — и решили самостоятельно выбежать из квартиры, — рассказывают соседи погорельцев. — Спасатели развернули пожарную лестницу, пытаясь добраться до последнего, девятнадцатого, этажа нашего дома. Хозяева задымившейся квартиры успели выбежать на улицу вместе с другими жильцами.

— Сообщение о пожаре поступило в 01:36, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — На последнем этаже высотки на 8-й Воздушной армии загорелись домашние вещи. Эвакуировав 50 человек, спасатели справились с огнем за 16 минут. К счастью, никто не пострадал.

Спасатели предполагают, что причиной ночного пожара стала неисправная проводка.