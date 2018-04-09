Расположение детских игровых комнат в торговых центрах проверят сотрудники Госстройнадзора 

Такое поручение региональным инспекциям дало Министерство строительства Российской федерации. По существующим строительным нормам, детские комнаты не могут располагаться выше второго этажа и далее 20 метров от выхода, пишет «Российская газета».
«Я надеюсь, что нас услышат владельцы компаний, которые управляют торговыми комплексами, проведут анализ и посмотрят, где такие нарушения есть», — подчеркнул глава Минстроя в интервью «Известиям»
Кроме этого, депутаты Государственной Думы обсуждают на законодательном уровне обязать торговые центры размещать кинозалы и детские аттракционы только на первых этажах зданий.
Необходимость в таких изменениях стала очевидна после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта. В результате трагедии погибли 64 человека, из них 41 ребенок.
После трагических событий по всей стране прошли проверки торговых центров и мест массового скопления. В Вологде сотрудники прокуратуры и специалисты МЧС также обследовали все ТЦ, детские сады и кинотеатры.