Дом в Омске, где взорвался баллон, не подключили к газу из-за бездействия УК

Дмитрий Павленко. ОМСК , 9 апреля. / ТАСС /. Причиной отсутствия централизованного газоснабжения в многоквартирном доме на 2-м Амурском проезде в Омске, где 23 декабря 2017 года взорвался газовый баллон, стало бездействие управляющей компании, сообщил в понедельник ТАСС старший помощник прокурора Омской области

В результате взрыва баллон, который использовался для приготовления пищи, в одной из квартиры были выбиты наружные стеновые панели, а хозяйка жилья оказалась в больнице.

"По действующему законодательству управляющая компания обязана обеспечивать условия для предоставления коммунальных услуг, в том числе газоснабжения. УК «Наш дом — ЖЭУ № 1» никаких действий не предпринимала — она не заключила договор с ресурсоснабжающей компанией и не проводила работу с собственниками жилых помещений, чтобы они представили доступ газовщикам. В результате неисполнение своих обязанностей сложилось в такую трагическую случайность", — рассказал Павленко.

Он уточнил, что сам дом был подключен к инженерно-техническим системам, но газ не подавался из-за отсутствия договора. Государственная жилищная инспекция Омской области по результатам проверки прокуратуры в отношении директора управляющей компании возбудило административное дело по статье КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований». Дело передано в суд, организации грозит штраф в размере от 50 до 100 тыс. рублей или дисквалификацию на срок до 3 лет.

СУ СК РФ по Омской области, которое расследует уголовное дело по данному ЧП, затруднились ответить, будет ли проводится дополнительная проверка по материалам прокуратуры и будут ли они приобщены к делу.

Взрывы газа в Омской области

Взрыв бытового газового баллона в квартире 10-этажного здания произошел 23 декабря. В результате пострадали 4 квартиры, в эпицентре взрыва были разрушена межкомнатная перегородка и выбиты несколько внешних панелей. С ожогами 1 и 2 степени и переломами была госпитализирована хозяйка квартиры. Ремонтно-восстановительные работы обошлись бюджету Омска в 12 млн рублей.

С начала года газовые баллоны в Омской области еще три раза становились причиной чрезвычайных происшествий.

12 января в результате взрыва баллона и последовавшего пожара были повреждены четыре квартиры в пятиэтажном доме, семь человек были госпитализированы.

22 января взрыв газового баллона в частном дома в поселке Седельниково Омской области привел к пожару, в котором погибли пять детей из приемной семьи, а их приемная мать попала в больницу с ожогами.

17 марта при хлопке газа и последовавшего пожара в девятиэтажном доме пострадали пять человек, один из которых скончался в больнице. По предварительным данным, причиной взрыва стала кустарная система по заправке газовых баллонов из системы централизованного газоснабжения, созданная хозяином одной из квартир.